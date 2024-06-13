بعد اهتمام الهلال وعرض الاتحاد الجديد .. "السعودية تعرف قرار محمد صلاح بالفعل"

مستقبل محمد صلاح لا يزال يثير الجدل..

خلال الأيام الماضية.. ظهرت تأكيدات على تجهيز نادي الاتحاد السعودي، عرضًا جديدًا للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول.

وإلى جانب عرض الاتحاد.. لا يزال عملاق السعودية وآسيا الهلال، مهتمًا بالتعاقد مع صلاح؛ لتدعيم صفوفه بأبرز النجوم العالميين، قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وما بين عرض الاتحاد واهتمام الهلال، يبدو أن المملكة العربية السعودية، قد عرفت قرار الفرعون المصري "الأخير"؛ وفقًا لما كشف عنه الإعلامي الرياضي دافيد أورنستين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أورنستين أكد في تصريحات لـ"بودكاست أتلتيك"، مساء اليوم الخميس، على أن محمد صلاح قرر الاستمرار مع ليفربول، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025، وأن السعوديين يعرفون ذلك.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أنه من خلال اتصالاته مع بعض المسؤولين في السعودية، أخبروه بأن صلاح لن يأتي إلى دوري روشن للمحترفين، في الصيف الحالي.

وعلى الرغم من ذلك.. أوضح أورنستين، أن السعودية لا تريد الاستسلام، وستعود إلى خيار صلاح مجددًا، في صيف عام 2025؛ عندما ينتهي عقده مع العملاق الإنجليزي.

لكن المفاجأة الكبرى التي فجّرها دافيد أورنستين، هي أن صلاح لديه خطط أخرى في عقله؛ حيث قد يقبل بنسبة كبيرة عرض التجديد، ويبقى مع ليفربول لسنواتٍ أخرى؛ خاصة أن الإدارة وضعت استمراره مع الثنائي البلجيكي فيرجيل فان دايك، قلب دفاع الفريق الأول، والظهير الأيمن الإنجليزي أليكساندر أرنولد، على رأس أولوياتها.