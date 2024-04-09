رغم اهتمام النصر .. نجم إسبانيا يفضل مزاملة ميسي في أمريكا بدلًا من تكرار سيناريو الاتحاد!

صفقة كبرى تبتعد عن الملاعب السعودية..

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يبدو أن أحد النجوم العالميين الكبار، يفضل "مزاملة" الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في الدوري الأمريكي، بدلًا من الانتقال إلى الملاعب السعودية، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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هذا النجم العالمي؛ هو قلب الدفاع الإسباني سيرجيو راموس، البالغ من العمر 38 سنة، والذي ينشط حاليًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، عن أن وكيل أعمال راموس، سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ للتفاوض مع أكثر من نادٍ، وتفقد المنشآت الرياضية هناك.

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سفر وكيل راموس إلى الولايات المتحدة؛ يأتي على الرغم من أن اللاعب، يحظى باهتمام كبير للغاية من نادي النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

رونالدو تزامل لعدة سنواتٍ مع المدافع الإسباني المخضرم، في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ قبل أن يفترقا في عام 2018، عندما انتقل الأسطورة البرتغالية إلى يوفنتوس الإيطالي.

ووفقًا لنفس الصحيفة، لا يرغب راموس في الاستمرار بنادي إشبيلية الإسباني، على الرغم من أنه يلعب بشكل أساسي، في معظم مباريات الفريق الأول، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

جدير بالذكر أن راموس كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى الدوري السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ قبل أن يفضل العودة إلى فريقه الأسبق إشبيلية؛ خاصة بعد علمه بأنه ليس الخيار الأول لنادي الاتحاد وقتها، حيث رفض الانتظار طويلًا.

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