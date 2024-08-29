"اهتفوا لي مجددًا!".. هذا ما طلبه ديفيد بيكهام من مشجعي مانشستر يونايتد

يبدو أن الأسطورة الإنجليزي بحاجة إلى مزيد من التقدير

طلب ديفيد بيكهام لأول مرة طلبًا من جماهير مانشستر يونايتد التي توجد باستمرار في مدرجات ملعب أولد ترافورد لمساندة الشياطين الحمر.

وقال بيكهام في تصريحات عبر قناة "First We Feast" التي تذيع البرنامج الذي يحمل نفس الاسم عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه يتمنى أن تهتف الجماهير باسمه مجددًا.

وقال بيكهام عن هذا الأمر: "أسمع بين الحين والآخر جماهير مانشستر يونايتد تهتف باسم إريك كانتونا وبوبي روبسون وروي كين، لكنني نادرًا ما أسمع هتاف (هناك ديفيد بيكهام واحد)".

واردف: "إذا كان هناك أي من مشجعي مانشستر يونايتد يشاهدون الآن، فأنا أريد أن أسمع هذا الهتاف مجددًا".

ولعب ديفيد بيكهام لصفوف مانشستر يونايتد بين عامي 1992 و2003 ويعد على المستوى الكروي واحدًا من أهم أساطير مانشستر يونايتد عبر التاريخ.