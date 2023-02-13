"اهبط بهم للدرجة الرابعة" .. طلب خاص من جاك جريليش لنجم هوليوود!

جول العربي
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Jack Grealish Manchester City 2022-23Getty Images
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ويل فاريل يكشف ما طلبه منه جاك جريليش عقب مباراة أستون فيلا.

زار الممثل الأمريكي ويل فاريل ملعب الاتحاد لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، أمس الأحد.

الممثل الكوميدي الذي يشجع تشيلسي زار ملعب الاتحاد، بعد يوم من زيارته لنادي ريكسهام الذي كان يحتفل بمرور عامين على امتلاك نجمي هوليوود ريان رينولدز وروب ماكلهيني للنادي الويلزي الذي ينشط بالدرجة الخامسة الإنجليزية.

وكتب ويل عبر حسابه على تويتر مع صورة له مع جاك جريليش لاعب السيتي: "سعيد بمقابلة صديقي البريطاني الجديد جاك جريليش في ملعب الاتحاد، طلب مني شراء نادي بيرمنجهام سيتي والهبوط بهم للدرجة الرابعة".

ويلعب نادي بيرمنجهام في دوري الدرجة الأولى "تشامبيون شيب" والتي تعتبر ثاني الدرجات في ترتيب الكرة الإنجليزية بعد البريميرليج.

ونشأ جاك في مدينة بيرمنجهام ولعب لفريق مدينتها الآخر أستون فيلا الذي نال ضده ركلة جزاء اعتبرها جمهور ناديه السابق تحايلًا منه بل وصفوه بالخائن لما فعله واحتفاله بالحصول على الركلة التي رفعت النتيجة إلى خسارة فيلا 3-1 من صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي.

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