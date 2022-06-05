"إنه حتى لا يخلع ملابسه الداخلية للاستحمام" كوستا يكشف أسرار نجولو كانتي

كوستا يكشف مواقف مثيرة مع كانتي

كشف دييجو كوستا لاعب تشيلسي وأتلتيكو مدريد السابق أنه كان يحاول مازحًا معانقة زميله السابق في تشيلسي نجولو كانتي وهو عاريًا ما جعل اللاعب الفرنسي يمتنع عن الظهور بدون ملابسه الداخلية في الحمام خلال فترة تواجد الثنائي معًا في تشيلسي.

قضى الثنائي موسمًا ونصفًا معًا في ستامفورد بريدج بعد انضمام كانتي إلى البلوز قادمًا من ليستر سيتي في عام 2016 حينما كان دييجو كوستا مهاجم تشيلسي حتى يناير 2018 عندما غادر إلى أتلتيكو مدريد

يتمتع اللاعبان بشخصيتين متناقضتين للغاية خيث أن كوستا شخص منفتح وصاحب صوت عالٍ، لكن نجولو كانتي هادئ وخجول، لكن يبدو أنهما توافقا جيدًا خلال فترة تواجدهما معًا.

كوستا يحكى مواقف طريفة جمعته مع كانتي

حكي المهاجم البرازيلي دييجو كوستا بعض المواقف الطريفة التى جمعته مع لاعب الوسط الفرنسيي نجولو كانتي أثناء تواجد الثنائي في نادي تشيلسي.

وفي حديث نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قال كوستا: "في تشيلسي كنت أحاول أن أمزح مع كانتي وأعانقه عندما أكون عاريًا إنه خجول حقًا".

وأضاف: "كنت أذهب عارياً إلى الحمام وأقول له كانتي عانقني، وكان يرد عليا رافضًا: "لا دييجو".

وواصل: "إنه حتى لا يخلع ملابسه الداخلية للاستحمام".

موقف الاستحمام لم يكن الوحيد، إذا سبق وانتشر فيديو لكوستا وهو يمزح مع كانتي خلال لعبهم مباراة على جهاز البلاستيشن.

كان الثنائي يلعبان في فندق الفريق قبل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وألقى اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا جهاز التحكم الخاصة به في نوبة من الغضب.

ثم وقف وانطلق متحدثًا في صخب بالبرتغالية أمام وجه كانتي الذي جلس وهو يبتسم فقط لزميله الغاضب، ولإبراز اختلافاتهم بشكل أكبر كان كوستا لسبب ما عاري الصدر بينما كان كانتي جالسًا بكامل ملابسه.

غادر كوستا تشيلسي في يناير 2018 عادًا إلى أتلتيكو مدريد بعد أن أرسل له المدرب أنطونيو كونتي رسالة نصية ليخبره أنه فائض عن حاجته في الفريق.

سجل كوستا 52 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في 89 مباراة مع تشيلسي في الفترة من 2014-2017 وتوج مع الفريق اللندني ببطولة البريميرليج في 2015 و2017.

المهاجم البرازيلي يتواجد حاليًا بدون نادي بعد إنهاء عقده مع أتليتيكو مينيرو البرازيلي في عام 2021 بعد فترة قصيرة ناجحة مع الفريق حصل فيها على بطولتي الدوري والكأس في البرازيل.

اقرأ أيضاً

ليفاندوفسكي ضد بايرن وماني مع ليفربول .. سلطة اللاعبين تتحدى الأندية!

ماني: لا أحب ريال مدريد وبرشلونة وكنت أمزح بخصوص الرحيل عن ليفربول