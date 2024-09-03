انهار في البكاء ثم اختفى.. سر الصفقة الفاشلة للدوري الإنجليزي!

في آخر أيام الميركاتو..

كشف تقرير صحفي فرنسي عن سر تعثر صفقة انتقال لاعب ليون إرنست نواماه إلى صفوف فولهام الإنجليزي، في آخر أيام الميركاتو الصيفي المنصرم.

وكان صاحب الـ20 عامًا قريبًا للغاية من الانتقال إلى فولهام في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، مقابل 19 مليون يورو.

وحسب صحيفة "ليكيب"، فقد انهارت الصفقة في اللحظات الأخيرة، بعدما سافر ممثلو فولهام إلى فرنسا من أجل الكشف الطبي، لكن اللاعب الغاني انهار في البكاء، قبل أن يختفي في مرحلة ما "ولم يتمكن أحد من العثور عليه"، ما تسبب في انهيار الصفقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن "السبب وراء انهيار اللاعب، هو رغبته في البقاء في ليون، والمنافسة معهم في الدوري الأوروبي هذا الموسم، حيث شعر بأن النادي يريد التخلص منه".

وختمت: "نواماه قبل على مضض عرض فولهام، بضغط من مسؤولي ليون، لكنه في النهاية لم يتمكن من المضي قدمًا في هذه الخطوة، قبل أن يرسل له مالك ليون جون تكستور رسالة اعتذار بعد ذلك".

وشارك إرنست في 39 مباراة مع ليون بجميع المسابقات الموسم الماضي، كما خاض أول مباراتين في الدوري الفرنسي هذا الموسم.