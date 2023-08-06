انهار انتقاله إلى باريس سان جيرمان؟ عثمان ديمبيلي مهدد بالعودة إلى تدريبات برشلونة!

عثمان ديمبيلي يمر بوقت صعب في ظل أزمة انتقاله إلى باريس سان جيرمان..

يبدو أن الفرنسي عثمان ديمبيلي قد يضطر إلى العودة للتدريب مع نادي برشلونة الإسباني، بعد مشاكل التوثيق التي عطلت انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي حتى الآن.

وكان من المتوقع أن ينضم عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان بعد أن وافق النادي الفرنسي على تفعيل الشرط الجزائي الخاص بعقده مع برشلونة، والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو، قبل أكثر من أسبوع.

إلا أن تقدم الصفقة منذ ذلك الحين كان بطئيًا للغاية، حيث أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن باريس سان جيرمان ينتظر الحصول على جميع الوثائق اللازمة حتى يتمكن من إكمال الصفقة، والأمور متوقفة حتى يتم حل هذه المشكلة.

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لكن الأزمة الأكبر هي أن ديمبيلي لا يستطيع التدريب مع ناديه الجديد قبل اكتمال كافة الوثائق الخاصة بالصفقة، وبذلك فإن عقد الفرنسي الدولي مع برشلونة لا يزال ساريًا، مما يعني أنه إذا لم يتم تسوية تفاصيل انتقاله إلى باريس سان جيرمان في الأيام المقبلة، فقد يضطر إلى العودة للتدريبات مع النادي الكتالوني.

وحتى الآن، لا يوجد موعد من باريس سان جيرمان للإعلان عن الصفقة، وحسب محطة "RMC" الإذاعية الفرنسية، فإن الكشف الطبي الخاص باللاعب تأجل إلى يوم الإثنين المقبل بعدما كان من المتوقع أن يتم يوم السبت.

وفي الوقت الحالي، فقد توجه ديمبيلي إلى العاصمة الفرنسية يوم الخميس، ومع ذلك فإنه ليس قادرًا على التدريب مع زملائه الجدد في باريس سان جيرمان، وهو تطور يمكن أن يؤدي إلى بداية محبطة لبطل كأس العالم مع فريقه المنتظر.