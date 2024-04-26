هل عبرت كرة لامين يامال خط المرمى؟

بعد أيام من الكلاسيكو الأخير بين ريال مدريد وبرشلونة، ظهر مقطع فيديو مثل النار في الهشيم ليظهر حقيقة الهدف الملغي للنجم الشاب لامين يامال.

لاعب برشلونة سدد الكرة في مرمى الحارس الأوكراني أندريه لونين، حيث أظهرت العديد من اللقطات أنه أبعدها عن مرماه، ولكن دون التأكد بشكل كامل حول تخطيها لخط المرمى بكامل مُحيطها.

حكم اللقاء سيزار سوتو جرادو وطاقم تقنية الفيديو والكاميرات المساعدة، جميعهم عجزوا عن رؤية الكرة وهي تعبر بأكملها، لذلك لم يتم احتساب الهدف "الشبح" في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد 3/2 على غريمه الكتالوني.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أشارت إلى قيام أحد الحسابات غير المعروفة على منصة "إكس" بنشر فيدديو يعرض الكرة وهي تعبر الخط بكامل محيطها، قبل قيام لونين بإبعادها عن مرماه بعد فوات الأوان.

وهو ما يزيد من حالة الغضب لدى جماهير برشلونة، خاصة وأن خسارة الكلاسيكو جعلت الفريق يبتعد تمامًا عن سباق المنافسة على الليجا بفارق 11 نقطة كاملة عن ريال.

جدير بالذكر أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، وجوان لابورتا رئيس النادي، خرجا في تصريحات علنية لانتقاد قرار حكم الكلاسيكو بإلغاء هذا الهدف، وطالبا بتوقف الانتهاكات التحكيمية المستمرة ضد الفريق الكتالوني على حد قولهما.