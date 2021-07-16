انقلب الصديق عدوًا .. الزمالك يرفع ملف ساسي للفيفا

ساسي أعلن رحيله عن الزمالك رسميًا

اتخذت اللجنة المسؤولة عن إدارة نادي الزمالك المصري قرارًا سريعًا للرد على إعلان فرجاني ساسي رحيله عن الفريق بنهاية عقده في 30 يونيو الماضي، إذ أكد النادي رفع ملف اللاعب التونسي كاملًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ساسي وبعد جدل كبير في الإعلام والشارع الكروي المصري أعلن رحيله عن الزمالك رسميًا بانتهاء عقده، وتؤكد التقارير أنه متواجد حاليًا في الدوحة للإعلان عن انضمامه للدحيل القطري خلال الأيام القليلة القادمة.

إدارة الزمالك كانت قد طالبت ساسي بالعودة إلى القاهرة واستكمال الموسم الجاري مع الفريق والممتد حتى أغسطس القادم، ومن ثم الرحيل، إلا أنه أعلن نهاية مسيرته مع النادي معتمدًا على تاريخ انتهاء العقد.

الفريق الأبيض أصدر بيانًا رسميًا اليوم الجمعة أكد خلاله أنه رفع ملف ساسي إلى الفيفا للفصل فيه، مشيرًا إلى أن النادي سدد كامل المستحقات المالية المتأخرة للاعب.

وفيما يلي البيان كاملًا:

"أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أنها رفعت ملف اللاعب التونسي فرجاني ساسي بالكامل للفيفا للفصل في موقف اللاعب الذي لم يستكمل عقده مع النادي حتى انتهائه بنهاية الموسم الحالي في مصر وفقا لبنود تعاقده.

وتستند اللجنة المكلفة في شكواها إلى خطاب اتحاد الكرة للنادي الذي يؤكد أن الموسم الحالي سوف ينتهي في ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ وكذلك موقع الفيفا TMS الذي جاء فيه انتهاء الموسم في مصر نفس الموعد السابق.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة النادي أنها قد أودعت كامل مستحقات اللاعب المتبقية في حساب اللاعب في المدة القانونية، بعد خصم قيمة الضرائب وفقا للقوانين المصرية والجزاءات الموقعة على اللاعب من المجالس السابقة وفقا للائحة النادي مثل كل اللاعبين.

و كانت اللجنة قد قامت بإخطار اللاعب بسداد كافة مستحقاته وضرورة الانتظام في التدريبات مع الفريق حتى نهاية عقده بنهاية الموسم، ولكن اللاعب غادر للانضمام لمنتخب بلاده قبل مواعيد الأجندة الدولية ولم يعد، وأرسل عن طريق المحامي الخاص به ما يفيد أن الموسم انتهى بالنسبة له في ٣٠ مايو ٢٠٢١ بالمخالفة لنصوص التعاقد".

يُشار إلى أن ساسي كان قد انضم للزمالك قادمًا من النصر السعودي وقد تكمل المستشار تركي آل الشيخ بتكاليف الصفقة كاملة، سواء قيمتها المالية أو رواتب اللاعب التونسي على مدار سنوات التعاقد.