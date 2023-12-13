انقلاب وارتباك.. فوضى تشافي تجتاح برشلونة في 4 أيام!

3 أزمات كبرى تطفو على السطح!

تتواصل الأزمات في برشلونة خلال الموسم الجاري، بعد الإصابات المقترنة بالنتائج السيئة في الدوري الإسباني، والتي جاء آخرها الخسارة أمام جيرونا (2-4) الأحد الماضي.

وحسب إذاعة RAC1 الكتالونية، تدخل جوان لابورتا، رئيس برشلونة، لتغيير قرار المدير الفني تشافي هيرنانديز، قبل مواجهة أنتويرب البلجيكي، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان تشافي قد قرر استبعاد الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي وإلكاي جوندوجان ورونالد أراوخو من قائمة المباراة، قبل أن يتراجع ويعيدهم إلى القائمة النهائية التي سافرت صوب بلجيكا.

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لكن صحيفة "سبورت" أرجعت تغيير قرار تشافي إلى أن الفريق سيقضي الليلة في بلجيكا ولن يعود إلى برشلونة عقب المباراة مباشرة كما كان مخططا.

ونقلت عن مصدر بغرفة تبديل الملابس، إن "تغيير القائمة تم بالاتفاق مع الإدارة الرياضية، بتوجيه من المدير الرياضي ديكو، والعلاقة مع لابورتا ممتازة، ولم يتم فرض أي قرار على الجهاز الفني".

ووفق إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن "مجلس الإدارة يشعر بالإحباط من تشافي، وهناك حالة توتر بسبب خطاب المدرب بعد مباراة جيرونا، حين قال (برشلونة كان أفضل)".

أما برنامج "إل شيرينجيتو" فأشار إلى انقلاب الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي وإلكاي جوندوجان وجول كوندي، على الجهاز الفني، إذ احتج الثلاثي وشكك في مساعدي تشافي، أوسكار هيرنانديز وسيرجيو أليجري.