سبحانه مغير الأحوال! .. انقلاب حال كريم بنزيما في معسكر إسبانيا مع الاتحاد

الفرنسي في وضع مختلف حاليًا عما كان عليه..

يبدو أن أيام قليلة كانت قادرة على تغيير الكثير في عين الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم نادي الاتحاد السعودي، على عكس الحال منذ التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي.

الفرنسي مر بموسم مخيب للآمال كثيرًا مع النمور، فبخلاف ملاحقة الإصابات له، خرج دون تحقيق أي بطولة، وزاد الوضع سوءًا بالفشل أيضًا في التأهل للنسخ المقبلة من كأس السوبر السعودي، دوري أبطال النخبة الآسيوية ودوري أبطال آسيا 2.

التقارير تحدثت خلال الفترة الماضية عن محاولات جادة من مسؤولي النادي الجداوي لإرضاء بنزيما، وهو ما تم بالفعل بالتخلي عن المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بالإضافة إلى التعاقد من ثلاثة فرنسيين؛ المدرب لوران بلان، واللاعبين حسام عوار وموسى ديابي.

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وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية المطلعة على معسكر إعداد النمور الأخير في مدينة أليكانتي قبل الانتقال بالأمس إلى معسكر البرتغال، فإن بنزيما يشعر بالسعادة في الاتحاد حاليًا ويتعاطف مع المشروع السعودي وطريقة عمله.

وأوضحت الصحيفة أن علاقة الفرنسي بلوران بلان، والتعاقد مع صفقات جديدة جيدة كعوار وديابي، بجانب علاقته الجيدة بالمسؤولين، دفعه لإظهار صورة جدية، إذ يعتقد أنه يستطيع أن يحلم الآن بما يحبه كثيرًا ألا وهو تحقيق الفوز بعد الآخر.

يذكر أن بنزيما لم يسجل الموسم الماضي إلا 13 هدفًا وصنع ثمانية آخرين خلال 29 مباراة شارك بها مع الاتحاد في مختلف البطولات.