انقلاب في جدول الترتيب .. ماذا يحدث إذا تعرض ريال مدريد للعقوبة بعد كارثة لقاء خيتافي؟

العديد من التغييرات ستحدث في جدول ترتيب الدوري الإسباني..

بدأ نادي خيتافي تحركاته الجادة من أجل الحصول على نقاط مباراته أمام ريال مدريد في الجولة 34 من منافسات الدوري الإسباني 2022-23، رغم خسارته بهدف دون رد.

خيتافي تقدم باحتجاج إلى لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب تغيير ريال مدريد الأخير، حيث كان من المفترض خروج ماركو أسينسيو ونزل ألفارو أودرويزولا، لكن ما حدث هو خروج إدواردو كامافينجا المصاب بدلًا من أسينسيو الذي خرج من الملعب بالفعل، لكنه توقف فجأة ليشير إلى الحكم الرابع بأنه سيبقى وأن كامافينجا هو من سيغادر.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن التداعيات الخاصة بالواقعة إذا قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم اعتبار ريال مدريد خاسرًا أمام خيتافي بسبب ذلك التغيير.

فوز خيتافي يعني أن الفريق سيحصل بطبيعة الحال على ثلاث نقاط، من شأنها أن تخرج الفريق من مثلث الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث سيرتفع رصيده إلى 37 نقطة، ليصعد إلى المركز 15 بدلًا من المركز 18 الذي يحتله حاليًا، فيما سيتراجع بلد الوليد إلى المركز 18 برصيد 35 نقطة.

وليس هذا فقط، حيث ستتغير الأمور أيضًا في القمة، حيث أن ريال مدريد سيخسر ثلاث نقاط ويتراجع رصيده إلى 68 نقطة، وسيتراجع إلى المركز الثالث خلف أتلتيكو مدريد الذي يملك 69 نقطة.