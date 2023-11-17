"انقذوا البرازيل به" .. مُطالبات بضم تاليسكا بعد السقوط أمام كولومبيا!

مُطالبات برازيلية بضم تاليسكا إلى صفوف المنتخب

دفعت خسارة المنتخب البرازيلي أمام نظيره الكولومبي جماهيره للمطالبة بضم النجم أندرسون تاليسكا لاعب النصر، من أجل إنقاذ المنتخب الذي تعرض للهزيمة الثانية على التوالي.

المنتخب البرازيلي خسر أمام كولومبيا بهدفين مقابل هدف، ليتلقى الهزيمة الثانية على التوالي، بعد الخسارة الجولة الماضية أمام أوروجواي، بتصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبدأت الجماهير بالضغط على فرناندو دينيز مدرب البرازيل عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، بنشر تغريدات يُطالبون فيها بمنح الفرصة لتاليسكا للتواجد بتشكيل البرازيل، لإنقاذ الفريق.

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وقال أحد الجماهير: "طالما لم تستدع تاليسكا فلن يفلح الأمر"، وقال آخر: "لقد قلت ذلك بالفعل وأكرره، عليك بإحضار أندرسون تاليسكا إلى هذا الفريق".

فيما علق أحد مشجعي البرازيل قائلًا: "فريق البرازيل الحالي لا يمتلك دفاع أو خط وسط، الشيء الوحيد الممتلئ هو الهجوم، وحتى يحاولون وضع مارتينيلي كجناح وترك الأجنحة مثل تاليسكا في منزله، لن نصل إلى أي شيء بهذه الطريقة".

ويقدم تاليسكا موسمًا رائعًا رفقة نادي النصر، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف في بطولة دوري روشن الموسم الحالي، لينافس بها على صدارة هدافي البطولة.