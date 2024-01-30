انفعالات مانشيني عليه أتت بثمارها .. رقم قياسي لعبدالله رديف في تاريخ آسيا أمام كوريا الجنوبية

مهاجم الأخضر يدخل تاريخ كأس آسيا برقم قياسي أمام كوريا الجنوبية..

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"الرهان الناجح" هكذا يمكن أن نطلق على ما حدث بين الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، ومهاجمه عبدالله رديف، خلال مواجهة كوريا الجنوبية.

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الأخضر يلتقي بـ"الشمشون" حاليًا، ضمن دور الـ16 من كأس آسيا قطر 2023، في مباراة امتد وقتها حاليًا للأشواط الإضافية، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

لكن بتخصيص الحديث عن رديف، فقد كان بطلًا للقطة في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، إذ ظهر مدربه مانشيني عبر الشاشات منفعلًا عليه بشدة، مطالبًا إياه بارتداء حذائه وبدء عمليات الإحماء، وبالفعل دفع به في بداية الشوط الثاني، نظرًا لاستيائه من المستوى المتواضع الذي يظهر به المهاجم صالح الشهري.

ومع أول لمسة لرديف للكرة، حقق رقمًا قياسيًا، إذ وصلت له تمريرة بينية رائعة من الظهير محمد البريك، خلف دفاعات كوريا، لينفرد بالحارس، ويسكن الكرة الشباك محرزًا هدف التقدم.

الهدف جاء عقب 33 ثانية فقط من الدفع به، ليكون رديف أسرع بديل يسجل هدفًا في تاريخ البطولة الآسيوية، بحسب "سوفا سكور".

وتحولت انفعالات مانشيني، لأحضان بينه وبين المهاجم، إذ حرص الأخير على التوجه له للاحتفال بالهدف.

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