انفراجه في أزمة جوتا .. الاتحاد يقترب من الحل النهائي!

أزمة جوتا في طريقها للنهاية

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تسببت أزمة عدد الأجانب في صفوف نادي الاتحاد في صداع برأس مسؤولي العميد خلال الفترة الماضية، بعدما وصل عددهم إلى 9 بعد التعاقد مع الإيطالي لويس فيليبي من ريال بيتيس الإسباني، ليبدأ التفكير في التخلص من البرتغالي فيليبي جوتا.

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الاتحاد أصبح مضطرًا للتضحية بأحد أجانبه، وفقًا للائحة دوري روشن السعودي التي تنص على تواجد 8 لاعبي أجانب بحد أقصى، حيث يمتلك الاتحاد حاليًا: "لويس فيليبي، مارسيلو جروهي، نجولو كانتي وفابينيو وكريم بنزيما، جوتا، رومارينيو، إيجور كورونادو، عبد الرزاق حمد الله".

وأشارت صحيفة "فاناتيك" التركية إلى أن نادي فنربخشه التركي يرغب في التعاقد مع جوتا على سبيل الإعارة من نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوفه.

وقرر نادي الاتحاد عدم قيد جوتا في صفوف بسبب رغبته في قيد لويس فيليبي خلال الفترة الحالية، لأنه الفريق بحاجة ماسة إلى مدافع لتعويض المصاب أحمد حجازي.

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وكان العميد قد حاول بالفعل التخلص من جوتا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه لم ينجح في هذا الأمر، حيث كان اللاعب قريبًا من الاتفاق لولا تأخر الوقت.

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