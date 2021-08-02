إيسكو يقترب من مغادرة ريال مدريد أكثر من أي وقت مضى

أفادت تقارير صحفية أن النادي الإيطالي ميلان أصبح على بعد خطوة لضم لاعب ريال مدريد، الإسباني إيسكو، خلال صيف الانتقالات الجاري.

وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، ويبحث النادي الملكي عن مخرج للاعب حتى لا يغادر بدون مقابل.

ماذا جاء في التقارير الصحفية بخصوص إيسكو؟

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية إن ريال مدريد مستعد للتخلي عن إيسكو مقابل 20 مليون يورو مع إمكانية تخفيض قيمة الصفقة.

وأضافت أن أبرز الأندية المهتمة هو ميلان، فالنادي الإيطالي يبحث عن لاعب بمواصفات إيسكو، يلعب بين خط الهجوم والوسط.

هل اتخذ ميلان خطوة جدية؟

حسب "آس" لم يتم اتخاذ أي خطوة من جانب النادي الإيطالي حتى الآن، لكنه يعتمد على العلاقة الجيدة التي تجمعه بالنادي الملكي.

ومن المحتمل أن يستغل الروسونيري المباراة الودية التي تجمعهما يوم الأحد المقبل لمناقشة الأمر.

ما هو موقف أنشيلوتي من رحيل اللاعب؟

في وقت سابق كشف نفس المصدر أن كارلو أنشيلوتي أكد لإدارة النادي الملكي أنه لن يعتمد على إيسكو في الموسم المقبل وأن ريال مدريد ينتظر وصول عرض مقنع للتخلي عن اللاعب الإسباني صاحب الـ29 عامًا.

يذكر أن إيسكو انضم إلى ريال مدريد في صيف 2013، ومدد عقده في 2017 حتى 2022، وتوّج مع النادي الملكي 4 مرات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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