انفجر أخيرًا وقاد نانت للتعادل .. ماذا قدم مصطفى محمد أمام يوفنتوس؟

تعادل ثمين للفريق الفرنسي

شارك المهاجم المصري مصطفى محمد في تحقيق نتيجة جيدة لفريق نانت الفرنسي أمام يوفنتوس، في ذهاب مرحلة خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.

مصطفى لعب المباراة كأساسي منذ البداية وساهم في تعادل فريقه بهدف لكل فريق، قبل خروجه في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

البداية لم تكن مميزة للدولي المصري في الشوط الأول، ولكنه تحسن في الشوط الثاني ونجح في صناعة هدف فريقه الوحيد.

ماذا قدم مصطفى محمد أمام يوفنتوس؟

صاحب الـ25 سنة لم يسدد أي كرة على المرمى، ولعب كرة واحدة خارجها، وصنع فرصة واحدة وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ومن الناحية الدفاعية قام بمحاولة افتكاك واحدة وشتت كرة من مناطق الخطورة لفريقه، ولم يقطع أي كرة لصالح الفريق الفرنسي.

ولعب المصري 17 تمريرة أمام يوفنتوس ووصلت دقة التمرير لديه إلى 58.8%، وقام بـ9 التحامات ناجحة بفضل قدراته البدنية ولعب 5 التحامات غير ناجحة وحصل على بطاقة صفراء.

كيف يبدو موسم مصطفى محمد مع نانت؟

اللاعب خاض 33 مباراة مع الفريق الفرنسي بكل البطولات هذا الموسم، ويقدم مستويات جيدة على مختلف المستويات.

ونجح مصطفى في تسجيل 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في كل المسابقات حتى الآن.