انفجروا في وجهه .. وليد الفراج للنصراويين: عليكم فهم تلك الحقيقة الموجعة بشأن رونالدو

صراع جمهور النصر مع الإعلامي السعودي لا يتوقف أبدًا

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فتح الإعلامي السعودي وليد الفراج النار على نفسه بتأكيده على أن كريستيانو رونالدو ليس وحده المشروع السعودي للنهوض بكرة القدم، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يحق له الحصول على أي امتيازات خاصة داخل الملعب.

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رونالدو ارتبط بجدل كبير الأسبوع الماضي بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال مواجهة النصر والتعاون لاعتراضه على الحكم محمد الهويش، إذ رأى البعض أن البطاقة مستحقة للاعب فيما اتجه البعض الآخر للقول أن الضغوطات والحديث الإعلامي عن مجاملة الحكام له جعلت الحكم يتصرف بتلك الطريقة.

الفراج نشر مقطع فيديو من برنامجه "أكشن مع وليد" يتضمن رأي خبيري التحكيم، محمد فودة وسمير عثمان، في قرار الحكم السعودي وكتب معلقًا "ليس من المنطق ان نتعامل مع رونالدو أنه وحده مشروع الدوري السعودي، هذه مبالغة غير منطقية، هو لاعب له قيمته الإعلامية يبدع ويخطئ ولن يحصل على امتيازات داخل الملعب، يجب أن يفهم المشجع العاطفي هذه الحقيقة الموجعة".

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الجمهور النصراوي انفجر في وجه الفراج بعد تلك التغريدة، إذ رفضوا حديثه تمامًا واستعرضوا حالات سابقة للاعبين اعترضوا على الحكام دون أن يحصلوا على أي بطاقات.

يُشار إلى أن رونالدو انضم للنصر في يناير 2023 ويستمر عقده حتى صيف 2025.

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