فكيف صار طعمها طعم نارٍ و دخانِ .. بيروت وكرة القدم بعد الفاجعة الأخيرة

"من قلبي سلامٌ لبيروت، وقُبلٌ للبحر والبيوت، لصخرةٍ كأنها وجه بحارٍ قديمِ، هي من روحِ الشعب خمرٌ، هي من عرقِهِ خبزٌ وياسمين، فكيف صار طعمها طعم نارٍ ودخانِ".

لا يوجد أفضل من كلمات فيروز لتصف الوضع في بيروت ولبنان بعد فاجعة الأسبوع الماضي التي هزت العاصمة والبلاد ككل، وتسببت في جراح لن يكون الزمان كافياً لمداواتها هذه المرة.

أتت كارثة مرفأ بيروت لتزيد من معاناة شعب واجه الكثير على مدار السنوات، ولكن تلك المرة كان وقع المصيبة أكبر وأثقل، وحجم الدمار الذي خلفته والخسائر يمكن رؤيته في كل شبر من شوارع العاصمة المحببة لقلوب العالم أجمع.

وتزامنت الفاجعة مع عودة الحياة لكرة القدم أو "الفوتبول" كما يسميها اللبنانيون، متنفس مهم لهم أمام معاناة الواقع الاجتماعي والاقتصادي، خصوصاً في ظل الشغف الكبير، والروابط التشجيعية لمختلف الفرق التي أُسست في الأعوام الأخيرة.

ورغم انتشار فيروس كورونا، ولكن الجمهور والروابط المختلفة للأندية الأوروبية كانت قد حضرت نفسها لأجواء المنافسات القارية الصيفية في حلتها الجديدة، وابتكرت وسائل من أجل التجمع ولو الكترونياً، ليأتي الانفجار وينسف كل تلك المخططات.

وبعد أكثر من أسبوع على وقوع الكارثة، وبداية محاولة العودة من جديد للحياة الطبيعية، إذا كان ذلك ممكناً، تشكل "الفوتبول" فرصة من أجل الترويح عن النفس والابتعاد عن الواقع المرير للبلاد، والمساعدة في إعادة إصلاح الضرر الحادث.

تحدثت مع ممثلين من مشجعي الأندية الأوروبية المشاركة في المسابقات القارية في تلك الأيام، وكيف كانت نظرتهم نحو متابعة المباريات في ظل الأزمة الحالية، وهل هي حقاً تعد متنفساً، أم أن مأسوية الوضع جعل حتى كرة القدم غير قادرة على خفيف وطأة الأمر؟

البداية مع مانشستر يونايتد الذي بعد التوقف عاد قوياً وكان من أفضل فرق البريميرليج، فضمن مقعده في دوري الأبطال الموسم المقبل وبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي بنفس التوقيت أحداث لبنان، وضعية صعبة على جمهوره الغفير هناك.

زينب من رابطة الشياطين الحمر الرسمية وصفت لي الوضع بشكل أقرب: "يونايتد وكرة القدم الآن يتراجعان للخلف، هناك مئات الموتى وأشخاص بعد في عداد المفقودين، البعض فقد أصدقاءاً وأفراداً من عائلته، الانفجار ترك أثراً في الجميع، نحن محطمون".

