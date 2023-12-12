انظر لفاران جيدًا .. أسطورة مانشستر يونايتد ينصح أراوخو بتجاهل ناديه!

من تحسن بعد الانضمام للشياطين الحمر؟

يؤمن ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد، بأنه لا يوجد أي سبب يدفع رونالد أراوخو للرحيل عن برشلونة والانتقال للشياطين الحمر في أي وقت قريب.

المدافع الأوروجوياني ارتبط على مدار الأسابيع الماضية بالرحيل عن برشلونة والانتقال إلى مانشستر أو بايرن ميونخ، وهو الأمر الذي لا يبدو مُحبذًا لدى اللاعب وفقًا للتقارير.

فيرديناند قام بالتأكيد على ذلك في تصريحات عبر قناته "Vibe With Five" على موقع "يوتيوب" قائلًا:"إذا كنت لاعبًا مثل رونالد الذي أعتقد أنه يمتلك كل الصفات ليكون أحد أفضل المدافعين في العالم سأسأل نفسي لماذا أذهب لمانشستر يونايتد؟".

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وأضاف:"لو كنت مكانه سأنظر إلى ما يحدث مع رافاييل فاران الذي ذهب للنادي وأصبح يجلس على دكة البدلاء لظهير أيسر أو للاعب كبير في السن مثل جوني إيفانز، بعدما كان قائدًا لمدة 18 شهرًا، لذلك لا يمكنه الذهاب إلى هناك للمخاطرة بحياته ومسيرته المهنية".

وتابع:"إذا نظرت للأمر جيدًا، من هو اللاعب الذي ذهب إلى مانشستر يونايتد وتحسن؟ فاران أصبح أسوأ وكاسيميرو تراجع، اللاعب الوحيد الذي تطور هو برونو فيرنانديش".

وفي نهاية حديثه تطرق أسطورة يونايتد إلى العديد من النجوم الذي انتقلوا للفريق بأموال ضخمة ولم ينجحوا حتى الآن مثل ديوجو دالوت وجادون سانشو وآرون بيساكا وراسموس هويلند.