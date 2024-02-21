"انظروا ماذا فعل بأرتيتا".. روني ينتظر إشارة جوارديولا ويكشف سر دخوله حلبة الملاكمة!

مانشستر يونايتد يحتاج إلى تغيير في العقلية

أكد واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، أنه لن يمانع على الإطلاق العمل كمساعد لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي، وذلك بعد شهرين من رحيله عن مقعد قيادة برمنجهام.

وكان روني، الهداف التاريخي لليونايتد بـ253 هدفًا خلال الفترة من 2004 وحتى 2017، مرشحًا للانضمام إلى مانشستر سيتي في عام 2010، لكنه صحح خلافته آنذاك مع السير أليكس فيرجسون واستمر داخل "أولد ترافورد".

وقال روني في تصريحاته لبرنامج "Stick to Football": "إذا جاء بيب جوارديولا وطلب مني أن أكون مساعدًا له، فسوف أستجيب، انظر إلى ما يفعله ميكيل أرتيتا الآن في آرسنال وأعتقد أن ذلك سببه العمل مع بيب والاطلاع على كل ما يفعله".

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وأضاف: "بالنسبة لي، جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم، والسبب في ذلك أن لديه قدرة على التطور، فالطريقة التي يلعب بها السيتي الآن ليست هي نفسها التي كانوا يلعبون بها قبل 4 سنوات، هو يقوم بالأشياء الجديدة ثم ترى الجميع يحاولون القيام بنفس الشيء".

واعترف روني بأنه محبط من أداء مانشستر يونايتد تحت قيادة إيريك تين هاج، قائلًا: "هناك مواهب في الفريق. لكنني أعتقد أن العقلية تحتاج إلى التغيير".

كما علق روني على الربط بين اسمه والتحول إلى الملاكمة، قائلًا: "كانت هناك بالفعل محادثات لإدخالي إلى الحلبة"، لكنه يصر على أن تركيزه ينصب بقوة على العودة إلى التدريب بعد فترات قضاها في ديربي كاونتي ودي سي يونايتد وبرمنجهام.