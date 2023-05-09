لاعب أوساسونا يروي الكواليس

تحدث لاعب أوساسونا كيكي بارخا عن العديد من الملابسات الخاصة بنهائي كأس ملك إسبانيا الذي خاضه فريق ملعب إل سادار أمام ريال مدريد وهزم أمام الملكي فيه 2-1.

وقال بارخا في تصريحات لبرنامج "اللارجيرو الإسباني" : من المحزن خسارة النهائي بهذا الشكل بعد أن كنا على أعتاب صناعة التاريخ، لقد واجهنا واحدًا من أفضل أندية العالم وكنا ندًا قويًا".

وتحدث عن مراقبته لفينيسيوس جونيور على وجه التحديد قائلاً: "من الواضح أنه يتلقى أخطاء عديدة ومن الجيد مطالبة الحكام بحمايته، لكن يجب النظر إلى الصورة كاملة، إنه يثير الجدل، ويقوم بعمل أشياء سيئة تجاه المدرجات، هذا بخلاف أن المدافعين لابد أن يوقفوه بشكل أو بآخر".

وأضاف: "مونكايولا (زميله في أوساسونا) أكد لي أن فينيسيوس يتلفظ بأشياء مع المنافسين لإخراجهم من التركيز في الملعب، يجب النظر إلى الصورة كاملة".