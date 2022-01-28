كأنه من المريخ .. كواليس رفض برشلونة لضم نجم مانشستر سيتي

يعتبر ماتيو أليماني مدير كرة القدم في برشلونة، هو أحد أهم الحلقات في إدارة النادي الكتالوني فيما يخص الانتقالات.

برشلونة حاول السير في كل الاتجاهات المتاحة قبل فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم فريق المدرب تشافي هيرنانديز.

ويعتبر الإنجليزي رحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتي، من ضمن الأسماء التي ترددت كثيرًا في الأوساط الكتالونية للانتقال للفريق.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن أليماني التقى بشكل شخصي باللاعب، من أجل الحكم على الصفقة من البداية.

وأشارت إلى أن أليماني هو من أوصى تشافي بعدم التعاقد مع ستيرلينج، لأنه سيجد صعوبات بالغة في التكيف على الأوضاع في برشلونة.

ويأتي ذلك رغم إيمانه بموهبة اللاعب وقدراته الفنية في مركز الجناح، لكن الانطباعات التي حصل عليها من الجلوس معه بشكل شخصي كانت سلبية حيث شعر وكانه "من المريخ" على حسب وصف الصحيفة.

وقرر مدير الكرة ببرشلونة توصية النادي بالتعاقد مع فيران توريس بدلًا منه، ولم يفكر تشافي في الأمر مرتين حيث وافق على الفور لتتم الصفقة في النهاية.

جدير بالذكر أن برشلونة لا يزال يبحث عن المزيد من التدعيمات في السوق، حيث اقترب من ضم أداما تراوري جناح وولفرهامبتون، ويحاول كذلك الظفر بصفقة نيكولاس تاجليافيكو ظهير أياكس أمستردام.

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