"انصدمت من شخصيته" .. سائق حافلة النصر في إيران يكشف عن وجه رونالدو الحقيقي!

تعرف على ما قاله سائل النصر في إيران عن رونالدو

كشف مجيد اليعقوبي سائق حافلة النصر في إيران، عن كواليس ما دار بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وطريقة تعامله مع الجماهير والمحبين والأطفال.

ولقيت بعثة نادي النصر في إيران ترحيبًا جماهيرًا ضخمًا، حيث تواجدت أعداد كبيرة من الجماهير حول حافلة العالمي، احتفالًا بوصول رونالدو إلى إيران لأول مرة في تاريخه، قبل مواجهة بيرسبوليس في الجولة الأولى ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وقال مجيد خلال تصريحات لموقع "tabnak" الإيراني: "لم أنم لمدة يومين منذ أن رأيت رونالدو في حافلتي، حيث استيقظت صباح الأحد ولم أنم حتى الثانية صباح يوم الثلاثاء".

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وأضاف: "رونالدو تعامل مع الجميع بكل تواضع، كل من حاول تحيته كان له رد فعل ولم يتجاهل أحد، لم أكن أتخيل أنه متواضعًا إلى هذا الحد، لقد انصدمت من شخصية هذا الرجل".

السائق الإيراني واصل: "كان ودودًا جدًا مع الأطفال في أي موقف، حتى لو كان هناك ازدحام كان يفعل ما يطلبه منه الأطفال، والتقط الكثير من الصور ووقع التوقيعات".

واختتم السائق تصريحاته قائلًا: "في اللحظات الأخيرة بالمطار، التقط بعض الأطفال الصور مع رونالدو، وقمت بالحصول على توقيعه في نفس الوقت".