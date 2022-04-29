أنشيلوتي: أنا مؤمن بالخرافات وبوتشيتينو لا يمكنه قول الحقيقة عن مبابي!

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن فريقه يركز بشكل أكبر على مباراة إسبانيول، أكثر من التفكير في مواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

ريال يستعد للعب أمام إسبانيول غدًا، السبت، بالدوري الإسباني، في مواجهة قد تعني إعلان الفريق بطلًا لليجا في حالة الفوز أو التعادل.

ويلعب العملاق المدريدي كذلك ضد سيتي يوم الأربعاء القادم، في إياب نصف نهائي الأبطال، بعد الخسارة 4/3 على أرض الفريق الإنجليزي بالذهاب.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للقاء إسبانيول:"ليس من الصعب الاستعداد ليوم غد، نحن ندرك أننا اقتربنا من الفوز باللقب ونريد حسم الأمور بعدما كافحنا طوال الموسم ونحن مركزون للغاية على هذه المباراة".

وعن موقفه من مارسيلو:"عانى هذا الموسم لأنه لم يلعب كثيرًا، هو محترف رائع وكان قائدًا مثاليًا طوال فترة تواجده هنا، وأتمنى أن يصل إلى لقب أكثر اللاعبين حصولًا على الألقاب بتاريخ النادي".

وعن إراحة اللاعبين:"يمكن أن يستريح بنزيما وفينيسيوس جونيور، الفريق يتمتع بصحة جيدة ولكن إذا كان هناك شخص يحتاج إلى الراحة سيحصل عليها، ليس لأن المباراة سهلة ولكن بسبب مخاطر الإصابة".

وعن تواجد ابنه دافيد أنشيلوتي بالجهاز الفني:"هو شخص جاد ومحترف وهاديء جدًا، تواجده معي ساعده كثيرًا ليثبت للجميع أنه هنا ليس لأنه ابني ولكن بسبب قدراته المميزة، وأعتقد أنه سيكون مدربًا جيدًا في المستقبل".

مشاكل الدفاع:"نعم هناك أزمة، ليس لدينا دافيد ألابا ولا ناتشو وحتى ميليتاو، يجب أن يلعب فاييخو لبعض الدقائق بالإضافة للاعب آخر كقلب دفاع ربما يكون كاسيميرو، مع الاعتماد على كامافينجا أو سيبايوس في خط الوسط".

التعاقد مع بديل لكاسيميرو:"لم أطلب بديلًا له، يمكن للعديد من اللاعبين التواجد بمركزه مثل كروس وكامافينجا، كروس بالتحديد أدى بشكل جيد للغاية خاصة ضد إشبيلية".

وعن اعتباره أول مدرب يفوز بالبطولات الخمس الكبرى:"أنا لا أحب التحدث عن ذلك لأن الأمر لم يتحقق حتى الآن، أنا مؤمن بالخرافات مثل العديد من الإيطاليين والإسبان، لذلك لن أجيب عليك قبل أن نفوز".

حديث ماوريسيو بوتشيتينو عن استمراره هو وكيليان مبابي في باريس سان جيرمان:"لا يمكن للمدربين قول الحقيقة كاملة في المؤتمرات الصحفية، الآن يفكر المدريديون في شيئين، الفوز غدًا والأربعاء وكذلك اللاعبين".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بـ78 نقطة، بفارق شاسع عن برشلونة الثاني بـ63 نقطة والذي يتساوى مع إشبيلية بنفس الرصيد.

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