أنشيلوتي: اللعب أمام ليفربول كان أسهل من سيتي وباريس

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد يؤكد أن اللعب أمام الريدز كان أسهل بالنسبة له من مواجهات مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن اللعب أمام باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وتشيلسي كان أصعب بالنسبة له من مواجهة ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بعد المباراة التي حقق فيها اللقب الـ 14 في تاريخ ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي: "بالنظر للماضي فقد قال الجميع إن باريس سان جيرمان لم يكن محظوظًا، وأن تشيلسي كذلك، ومانشستر سيتي مثلهما".

وأضاف: "هذه هي المرة الوحيدة التي لعبنا فيها مباراة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم والناس تقول إننا في نفس المستوى تقريبًا".

وأردف: "كون أن ليفربول يملك هوية واضحة فذلك ساعدنا على فهمهم بطريقة أسهل من غيرهم، وكنا نعرف أنه لا يجب أن نعطيهم مساحات في الدفاع".

وأكمل: "ربما لم نلعب مباراة كبيرة على المستوى الجمالي، لكننا نجحنا في التحكم في الكرة بشكل أكبر في النصف الثاني من المباراة".

جدير بالذكر أن اللقب هو الثاني لأنشيلوتي مع ريال مدريد بعد أن كان قد أعاده لهم في 2014 بعد سنوات من الغياب.