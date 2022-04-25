أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن مواجهة فريقه أمام نظيره مانشستر سيتي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لن تكون سهلة أبدًا.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، حيث أكد أن وجودهم في نصف النهائي هو أمر جيد بالرغم من أنه لا يعد نجاحًا بالنسبة لريال مدريد.

وقال أنشيلوتي: "أتذكر كل ما قيل، الصحافة والرأي العام لم يروا ريال مدريد مرشحًا لنصف النهائي، ولم يصدق أي شخص أننا سنكون هنا، والأمر نفسه بالنسبة لفياريال، لكن ريال مدريد دومًا ما ينافس".

وأضاف: "لا نفكر في الذي سيحدث يوم السبت بالدوري الإسباني، لقد أصبحت البطولة أقرب وسنحاول أن نتوج بها على ملعبنا، لكن لدينا مواجهة صعبة ضد مانشستر سيتي أولًا".

وأكمل: "الوصول لنصف النهائي لا نعتبره نجاحًا بالنسبة لنا في ريال مدريد، نريد الوصول للنهائي وأن ننجح فيه، هذا هو هدفنا".

وأنهى كلماته: "التاريخ الذي يملكه ريال مدريد في تلك البطولة يعني الكثير بالنسبة لنا، كل ذلك يساعدنا ولنأمل أن يكون في صالحنا خلال المواجهة".

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيلعب مواجهة الذهاب في إنجلترا مساء الثلاثاء على أن يخوض العودة على ملعبه ووسط جماهيره الأربعاء الذي يليه.