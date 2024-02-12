المدير الرياضي لليفركوزن واثق في بقائه

أكد سيمون رولفس، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن، ثقته في استمرار المدير الفني تشابي ألونسو مع الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.

ويرتبط اسم ألونسو بالانتقال إلى فريقه السابق ليفربول، بعد إعلان المدرب الألماني يورجن كلوب رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وقال رولفس، في تصريح لـ" SPORT1": "واثق من بقائه، أحد الأسباب هو العقد، والشيء الآخر هو مدى شعوره بالراحة، والأسرة، لديه أيضًا فريق مميز، ونعمل بمنظور جيد للعام المقبل، ولن يكون هناك أي تغيير في الفريق".

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وأضاف: "سيكون لدينا بالتأكيد فريق كبير متاح في الموسم المقبل، أغلب اللاعبين سيستمرون معنا، هذه كلها نقاط إيجابية، بالإضافة إلى العقود الخاصة بتشابي".

وكان ألونسو قد صرح في وقت سابق من الشهر الماضي بأن "التكهنات حول احتمالية استبداله لكلوب طبيعية"، لكنه أوضح أن تركيزه "على باير ليفركوزن".

ويحتل ليفركوزن صدارة ترتيب البوندسليجا برصيد 55 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن وصيف بايرن ميونخ، مع تبقي 13 جولة على نهاية المسابقة، علمًا بأنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر هذا الموسم في الدوريات الكبرى.