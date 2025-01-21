بعدما عايره بـ"الخيانة مع جون تيري".. واين بريدج ينسحب من النزال المرتقب مع KSI والصديقة المتهمة ترد

"عقول صغيرة وأفواه كبيرة"

انسحب واين بريدج نجم الكرة الإنجليزية السابق من النزال المنتظر مع اليوتيوبر الشهير KSI تحت راية Misfits Boxing.

وسخر الملاكم ونجم يوتيوب الشهير في بريطانيا KSI من لاعب تشيلسي السابق، حين التقى به على إحدى الحلبات، في أول لقاء بينهما نشرته شبكة DAZN بقوله: "ألست الرجل الذي سمح لجون تيري بالتقرب والعبث مع شريكتك السابقة؟"، ليرد واين: "هل تريد الذهاب إلى هذا؟ ابتعد يا عزيزي".

بعد يومين من اللقاء، أعلن نجم كرة القدم السابق والبالغ من العمر 44 عامًا انسحابه من النزال بسبب "التعليقات الشخصية للغاية التي أثرت على عائلته وتجاوزت الخطوط الحمراء"، حسب تعبيره.

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وقال بريدج، في منشور على إنستجرام: "لطالما أحببت تحدي نفسي، شعرت أن هذه فرصة جيدة لمواجهة خصم مثير للاهتمام على مسرح كبير، توقعت أن أواجه بعض الانتقادات، لكنني أشعر أن ما قيل تجاوز الخط الأحمر".

وأتم: "هذه تعليقات شخصية للغاية تؤثر علي وعلى عائلات أخرى متورطة في الموقف، أنا رجل عائلة أولًا وأولويتي هي حمايتهم، خصمي شخص يتطلع إليه العديد من الأطفال حول العالم، بمن فيهم أطفالي، آمل أن ينظر إلى هذا الأمر بشكل مختلف يومًا ما. أنا شخصيًا لا أريد أن أكون متورطًا في هذه التبادلات".

من جهتها، كسرت فانيسا بيرونسيل الشريكة السابقة لوين بريدج، والتي تحدث KSI عن علاقتها السابقة بنجم تشيلسي الأسبق جون تيري، وهي الواقعة التي نفتها تمامًا وتسبب في أزمة كبرى عام 2010.

وشاركت بيرونسيل اقتباسًا في منشور على إنستجرام يقول: "العقول الصغيرة غالبًا ما تأتي مع أفواه كبيرة".