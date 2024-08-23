"انزع حذاءك والعب كرة القدم!".. رسالة جوارديولا الحماسية لجوندوجان

المدرب الإسباني لا يستطيع الانتظار

استقبل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبه الجديد إلكاي جوندوجان بكلمات حماسية توحي بما يريده منه المدرب الإسباني بشكل سريع.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي: "لم يأت إلى هنا ليعتزل، أو ليتذكر الأيام الجيدة، إنه وقت سينزع فيه حذاءه ويلعب بأقصى ما يمكن".

وأردف: "إنه يعلم ما يتعين عليه فعله، ولا يحتاج إلى التأقلم، يعرف المدينة، النادي وزملاءه والطريقة التي نريد اللعب بها".

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وختم قائلًا: "سوف يكون في موقعه ومهيأ تمامًا للبداية، وهذا هو السبب الذي فعلنا ذلك من أجله" يعني حسم صفقة انضمامه من برشلونة.

وأعلن مانشستر سيتي عودة جوندوجان من برشلونة بعد عام واحد قضاه في النادي الكتالوني، قبل أن تفترق السبل بكل الأطراف.