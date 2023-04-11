انزعاج وغضب .. تأخر عائلة جليزر في عملية بيع مانشستر يونايتد يثير استياء المستثمرين

عملية بيع مانشستر يونايتد من المنتظر أن تشهد حالة من التطور خلال الأيام المقبلة..

بعد أكثر من أسبوعين من الصمت، من المتوقع أن تحدث تحركات في عملية بيع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الأسبوع الجاري.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت أنه من المحتمل أن يتطور الموقف خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على تقديم العطاءات الثانية من الأطراف المهتمة.

وتتزايد المخاوف من أنه إذا قبلت عائلة جليزر مالكة مانشستر يونايتد عرضًا للسيطرة الكاملة على النادي في وقتٍ متأخر، فقد لا يكون أي مشترٍ يتم اختياره جاهزًا في الوقت المناسب للإشراف على فترة الانتقالات الصيفية.

وقام التحالف الذي يقوده الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف بتقديم العرض الثاني لشراء مانشستر يونايتد في 23 مارس الماضي، وبعد ذلك بيوم قدم الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني عرضه.

وفي هذه المرحلة من عملية البيع، ومع اعتبار الوقت جوهريًا، توقع المشاركون أن يسمعوا رد عائلة جليزر في غضون سبعة أيام تقريبًا، لكن هذا لم يحدث، وحسب التقرير، فإن الوضع الحالي تسبب في إحباط مقدمي العروض، وحتى حالة من الانزعاج في بعض الأوساط.

ويبقى أن نرى ما ستكون عليه الخطوة التالية من عائلة جليزر، حيث يُعتقد أن العطاءات كانت في حدود 5 مليارات جنيه إسترليني، حيث ورد أن الأمريكيين يسعون للحصول على 6 مليارات جنيه إسترليني.

في هذه المرحلة، يمكنهم الدخول في مفاوضات حصرية مع مجموعة واحدة أو الدعوة إلى جولة ثالثة من العطاءات، حيث يشعر البعض أن قلة الحركة هي مؤشر على أنهم يفكرون في جميع الخيارات عن كثب ويفحصون طرقًا لرفع السعر.