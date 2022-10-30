من هذا اللاعب الذي نشاهده هذا الموسم؟ هل تم اختطاف رونالدو؟!

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا لكن بشكل باهت للغاية أمام نظيره وست هام في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي.

ظهور رونالدو بذلك الشكل ليس غريبًا عليه هذا الموسم، حيث ظهر بنفس الأداء في عدة مناسبات سابقة بالأخص في الدوري الإنجليزي بالرغم من تحسن أداء الشياطين الحمر.

تراجع أداء رونالدو بذلك الشكل جعل أرقامه الشخصية هي الأخرى تتراجع بشكل مثير للدهشة، بالأخص عندما نقارنها بأرقامه في الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي، وهي المقارنة التي أجرتها شبكة "أوبتا" الإحصائية.

شارك رونالدو في 30 مباراة بالموسم الماضي في الدوري الإنجليزي، وسجل 18 هدفًا بواقع هدف كل 137 دقيقة، وبنسبة تحويل للفرص وصلت إلى 16%، وكانت فرص تسجيله للأهداف تصل إلى 0.16 هدف كل تسديدة، مما يعني هدف محقق كل سبعة تسديدات أو أقل حتى، بالتحديد كل ست تسديدات وربع.

تراجعت كافة تلك الأرقام بشدة هذا الموسم بعد أن شارك في تسعة لقاءات فقط حتى الآن، وسجل هدفًا وحيدًا جاء في شباك إيفرتون، بمعدل هدف واحد كل 430 دقيقة.

وتراجعت نسبة تحويله للتسديدات في المرمى إلى 5% فقط من إجمالي التسديدات الخاصة به، كما تراجعت فرصة تسجيله في كل تسديدة إلى 0.07 هدفًا في التسديدة الواحدة، أي يحتاج إلى حوالي 14 تسديدة من أجل تسجيل هدف واحد فقط.

جدير بالذكر أن رونالدو سجل حتى الآن بشكل إجمالي ثلاثة أهداف، بواقع هدفين في الدوري الأوروبي بشباك شيريف تيراسبول وهدف في شباك إيفرتون بالدوري الإنجليزي.