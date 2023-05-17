انحياز غير لائق لريال مدريد .. خيتافي يستغيث من أجل تفادي الهبوط

قضية مثيرة للجدل أمام لجنة المسابقات

قام نادي خيتافي بتقديم شكوى إلى الاتحاد الإسباني، بسبب ماحدث في مباراة الفريق أمام ريال مدريد في بطولة الدوري المحلي هذا الأسبوع.

ريال نجح في تحقيق الفوز على خيتافي بهدف دون رد، بهدف سجله ماركو أسينسيو بالجولة 34 من المسابقة التي حسمها برشلونة بشكل رسمي.

وكان من المفترض أن يُجري ريال مدريد تبديلًا في الدقيقة 84 بخروج أسينسيو ونزول ألفارو أودريوزولا، وهو ما حدث بالفعل حيث دخل ألفارو الملعب وخرج ماركو بالفعل من الملعب، لكنه توقف فجأة ليشير إلى الحكم الرابع بأنه سيبقى وزميله إدواردو كامافينجا المصاب هو من سيغادر.

المعضلة أن تغيير أسينسيو وكامافينجا كان التغيير الخامس والأخير لريال مدريد وهو ما اشتكى بسببه خيتافي إلى لجنة المسابقات في إسبانيا ووصف الأمر بالانحياز غير اللائق وفقًا لصحيفة "سبورت" التي كشفت عن إمكانية فتح التحقيق في الأمر.

ووفقًا للوائح فإن الحكم مارتينيز مونويرا كان عليه منع استمرار أسينسيو في الملعب، وكان يجب أن يكمل ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين.

ويطمح خيتافي في قبول الاتحاد الإسباني لهذه الشكوى والنظر فيها بجدية، من أجل الحصول على 3 نقاط تضاف إلى رصيد الفريق الذي يعاني من خطر الهبوط حيث يحتل المركز الثامن عشر بـ34 نقطة بفارق نقطة عن كل من قادش وريال بلد الوليد.