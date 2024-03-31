"انتهى موسمه" .. طبيب يكشف عن مدة غياب صادمة لميتروفيتش عن الهلال

المهاجم الصربي ركيزة أساسية في تشكيل الزعيم فهو هداف الفريق، وغيابه أتى في وقف حرج للغاية من الموسم!

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تلقى الهلال السعودي صدمة قوية من أيمن الحماد؛ دكتور علاج وتأهيل الإصابات الرياضية، بشأن مهاجمه الصربي أليكساندر ميتروفيتش، ومدة غيابه عن الملاعب.

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الصربي تعرض لإصابة عضلية أمس السبت، خلال مواجهة الشباب ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، واضطر مدربه لاستبداله.

البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للزعيم، أكد بالفعل أن الإصابة عضلية، لكن قبل أن يخضع ميترو لفحص طبي دقيق، شخص الحماد الإصابة بأنها تمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية.

وأوضح الطبيب عبر تصريحاته لبرنامج "دورينا غير" أن من الصعب أن تكون إصابته من الدرجة الأولى أو الثالثة، مشيرًا إلى أنه وفقًا لهذا التحليل سيغيب عن الملاعب لمدة شهر ونصف على الأقل.

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وشدد الحماد على مسؤولي الهلال بضرورة عدم التعجل في عودته للملاعب، مؤكدًا أنه قد يتمكن من السير بشكل طبيعي خلال 25 يومًا، لكن إن عاد للمباريات القوية، قبل شفائه بشكل كامل ستتفاقم إصابته من جديد.

يذكر أنه حال ثبوت غياب ميترو لشهر ونصف بالفعل فهذا يعني انتهاء موسمه، فيما سيحرم الأزرق من خدماته في مباريات مهمة ككأس السوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين بخلاف نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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