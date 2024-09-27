"انتهى كل شيء!".. جوارديولا يزف الخبر المحزن لجماهير مانشستر سيتي

انتهاء موسم نجم الفريق..

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن إصابة مواطنه رودري، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا الخبر المحزن لجماهير السيتيزنس.

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وقال جوارديولا على هامش مباراة فريقه المقبلة أمام نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إن "موسم رودري انتهى بشكل كامل"، وإنهم "ينتظرونه في العام الرياضي القادم".

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وأضاف في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "رودري أجرى عملية اليوم في الرباط الصليبي للركبة والغضروف المفصلي، لذلك سيكون معنا في الموسم المقبل".

وتابع المدير الفني الإسباني: "لا يوجد لاعب يستطيع تقديم ما يقدمه رودري؛ لكن علينا أن نعوض غيابه كفريق، ونواصل عملنا الجماعي".

وكشف بيب جوارديولا، عن أنه سيبحث مع المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي، إمكانية التعاقد مع لاعب وسط جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2025"، لتعويض النجم الدولي الإسباني "المصاب".

يذكر أن رودري كان قد تعرض لإصابة خطيرة في مواجهة آرسنال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الانجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، اضطرت جوارديولا إلى استبداله في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

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ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025، برصيد 13 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن كل من ليفربول وأستون فيلا.