انتهى عقده فدفع برشلونة 4 ملايين يورو لفالنسيا.. قصة الصفقة الفاشلة لحارس البلوجرانا

النادي الكتالوني يخسر مجددًا

سيكون على برشلونة دفع 4 ملايين يورو لصالح فالنسيا نظرًا لبند في عقد الانتقال الذي أبرم قبل أعوام قليلة بشأن انتقال الحارس البرازيلي نيتو إلى صفوف البلوجرانا من الخفافيش.

نيتو انتقل في صفقة انتقال حر من برشلونة إلى بورنموث الإنجليزي في 2022، وعليه اشتبك ذلك بأحد البنود في عقد البرازيلي والعلاقة التعاقدية بين برشلونة وفالنسيا.

فقد نص عقد برشلونة مع فالنسيا بشأن نيتو بأن تمنح قيمة 6 ملايين يورو لصالح الخفافيش في حالة انتقاله إلى نادٍ آخر، وهو ما حدث في 2022.

مع وجود نيتو في صفقة انتقال حر وعدم رغبة برشلونة في الخسارة، تفاوض مع فالنسيا لدفع 3 ملايين يورو فقط، ليصل التفاوض بين الطرفين إلى دفع برشلونة 4 ملايين يورو لصالح الخفافيش.

وكان نيتو قد انضم إلى برشلونة قادمًا من فالنسيا في 2019 مقابل 26 مليون يورو، بما يعني أن صفقة الانتقال برمتها كلفت خزائن البلوجرانا مع البند الإضافي زهاء 30 مليون يورو.