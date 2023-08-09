انتهى زمن "السباكين" .. هُنا جورج جيسوس قاهر أصعب الظروف!

كيف قاد المدرب البرتغالي الزعيم في ظروف صعبة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا؟

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على الرغم من الصعوبات التي واجهت الهلال في البطولة، وفي مباراة الشباب على وجه التحديد، إلا أن الزعيم بقيادة البرتغالي جورج جيسوس استطاع أن يقهر تلك الظروف ويصل إلى المباراة النهائي بكأس الملك سلمان للأندية.

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تأهل نادي الهلال إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بعد الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما في نصف النهائي، ليضرب موعدًا أمام النصر.

انتهى زمن "السباكين"!

خلال السنوات الماضية، عانى الهلال من مشاكل فنية كبيرة، في ظل عدم امتلاكه مدرب بحجم وخبرات البرتغالي جورج جيسوس، مما دفع الجماهير الزرقاء تُطلق عليهم اسم "السباكين".

ومع عودة المدرب المخضرم جيسوس، انتهى زمن "السباكين"، ومباراة الشباب تُثبت لكم هذا الأمر جيدًا، بعد ما حدث فيها من مُتغيرات، كفيلة بأن تقلب نتيجتها رأسًا على عقب.

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بعد أن حصل الحارس عبد الله المعيوف على الكرات الأحمر، قام جيسوس بالدفع بالحارس حبيب الوطيان بدلًا من لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش.

وقتها اعتقد البعض أن خروج نيفيش سيجعل الهلال مُهلهلًا في خط الوسط، ولكن اعتمد جيسوس على ميلينكوفيتش سافيتش بجانب محمد كنو، مع مساندة الجناحين ميشايل ديلجادو وسالم الدوسري لهما، لغلق المساحات أمام وسط وهجوم الليوث.

وهذا ما حدث بالفعل، ولم يتمكن لاعبو الشباب من مجاراة وسط الهلال، بل كانت هناك خطورة على مرماهم من الهجمات المرتدة، مُستغلًا النزعة الهجومية لسافيتش، الذي صنع الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول، وهو كان مفتاح الفوز بالمباراة.

وفي الشوط الثاني استمر الوضع على ما هو عليه، حتى قلص الشباب الفارق بهدف جوستافو كوييار، ليتحرك جيسوس مُجددًا ويؤمن الوسط بشكل أكبر، ويستبدل ميشايل الذي لم يستطع أن يُدافع بالشكل الكامل، ودفع بالبيروفي أندريه كارييو.

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وفي سيناريو مُكرر من الشوط الأول، حافظ الهلال على تقدمه، حتى تمكن سالم الدوسري من قيادة هجمة مرتدة، ليصنع الهدف الثالث للهلال ويفوز الزعيم ويتأهل للنهائي.

ما قدمه جيسوس اليوم هو درس فني وتكتيكي لجميع المدربين، لكيفية التعامل مع أصعب الظروف، ليُعلن انتهاء زمن "السباكين" الذين عانى منهم جمهور الهلال خلال السنوات الماضية

SHAHID.