"انتهى زمنك" .. صدمة لأحمد حجازي بعد الكشف عن موعد عودته للملاعب

المدافع المصري أصبح في ورطة وإدارة الاتحاد في موقف محرج أمام الجماهير

كانت لا تعلو سوى نغمة الدعم للمصري أحمد حجازي؛ مدافع الاتحاد السعودي، طوال الفترة الماضية من قبل جمهور العميد، لكن تبدل الحال فجأة أو على الأقل من فئة من الجماهير الاتحادية.

المدافع المصري أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة في ختام الموسم الماضي من دوري روشن السعودي إلا أن تحامل على إصابته في الجولة الأخيرة، حتى قاد العميد للتتويج باللقب بعد غياب منذ موسم 2008-2009م.

ووفقًا للتقارير الصحفية فإن إدارة الاتحاد ومدربه البرتغالي نونو سانتو، متمسكون بحجازي، في ظل دوره المهم فنيًا وقياديًا، بصفته قائد الفريق، لكن الجمهور له رأي آخر.

الإعلامي الرياضي ماجد هود أكد أن حجازي سينهي برنامجه التأهيلي في ديسمبر المقبل، أي أنه سيلحق بالنصف الثاني من الموسم المقبل، وهنا كانت المفاجأة من الجماهير..

غالبية التعليقات، إن لم يكن جميعها أسفل تغريدة الإعلامي، حملت رغبات الجماهير الاتحادية في الاستغناء عن حجازي، والتعاقد مع مدافع أجنبي جديد، ضمن الثورة العالمية في الميركاتو الصيفي الجاري.

أحدهم كتب: "أهم شيء يدور له نادي من الآن، مصلحة الاتحاد أهم من حجازي وأنمار كعكي، لا لا للعواطف في الاتحاد"، وعلق مغرد آخر: "زمن أحمد حجازي انتهى مثل ما انتهى زمن ماريجا وجانج وجوستافو وغيرهم!"، فيما أضاف ثالث: "بقاء حجازي مرفوض ويجب أن يتم بيع عقده والتعاقد مع مدافع سوبر، ثالث رباط ما هي الفائدة من استمراره!".

يذكر أن حجازي خاض الموسم الماضي مع الاتحاد 28 مباراة في دوري روشن، أي غاب عن مباراتين فقط، وسجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.