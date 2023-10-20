انتهى الجدل .. "سر صادم" وراء لقطة ميشايل وجيسوس المشينة في مباراة الهلال والخليج

توضيح رسمي بشأن لقطة ميشايل وجورج جيسوس في مباراة الهلال والخليج

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رد النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، جناح نادي الهلال السعودي، على "لقطته المشينة" مع البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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ميشايل ظهر وهو يعترض بـ"طريقة مشينة"؛ بعد استبداله في الدقائق الأخيرة من مباراة الهلال والخليج؛ الأمر الذي كاد أن يتسبب في اشتباكات بينه وجيسوس.

وقال النجم البرازيلي، تعليقًا على هذه الواقعة، في تصريحات مع فضائية "SSC": "الواقع مختلف عن اللقطات التي تظهر في التلفزيون والسوشيال ميديا".

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وأكد ميشايل، على أنه لم يكن يقصد من هذا التصرف، الاعتراض على قرار جيسوس، بإخراجه من أرضية الملعب.

وأضاف: "أنا غاضب على نفسي.. لم أقدم المستوى المأمول في مباراة الخليج، أهدرت أكثر من فرصة للتسجيل؛ وهو الأمر الذي دفعني لهذا التصرف".

وفجّر ميشايل ديلجادو، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بكشفه عن خوضه مباريات عديدة في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وهو يعاني من الإصابة، ما أثر على مستواه الفني.

ومن ناحيته.. نفى جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، وجود أي خلافات بينه وميشايل؛ قائلًا: "علاقتي معه جيدة جدًا.. أنا من جلبته إلى فلامنجو البرازيلي، عندما كنت أتولى قيادة الفريق".

وشدد المدير الفني البرتغالي - وفقًا لما نقله الإعلامي عساف الخليفي -، على أن ميشايل، كان يريد تقديم مستوى أفضل في المباراة؛ ولكنه حزن من تجدد إصابته، والتي منعته من ذلك.

جدير بالذكر أن نادي الهلال، فاز (1-0) على نظيره الخليج، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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