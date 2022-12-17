انتهى الأمر يا ميسي.. "لعنة دريك" تحل على منتخب الأرجنتين

الحلم الأرجنتيني ينتهي!

أنباء سيئة لمنتخب الأرجنتين، خصوصًا لأولئك المشجعين الذين يصدقون اللعنات والأشياء من هذا القبيل، المطرب الأمريكي الشهير دريك يشجع الأرجنتين في نهائي كأس العالم.

لابد أن تكون هذه أخبارًا جيدة، لكن المتابعين الجيدين لكل الأندية التي دعمها دريك في الماضي، سيعرفون أن هذا من أسوأ الأخبار.

في أحد مقاطع الفيديو الخاصة به مع صديق له على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر دريك بقميص نابولي وهو يقول: "أعتقد أن الأرجنتين ستفوز باللقب" بينما يقول صديقه: "بل أعتقد أن فرنسا هي التي ستفوز".

"لعنة دريك" كما يحب الكثيرون أن يسموها أصابت العديد من الفرق آخرها برشلونة الذي لم يتعرض لأي هزيمة في الدوري الإسباني إلا بعد أن أعلن عبر راعيه "سبوتيفاي" وضع شعار دريك على قميصه قبيل مباراته ضد ريال مدريد، ليتعرض للهزيمة في كلاسيكو الأرض.

ليس هذا فقط، بل إن دريك لديه العديد من اللحظات الشبيهة في الدوري الإنجليزي والألماني والفرنسي والإيطالي وغيرها.