انتهى الأمر .. الاتحاد يتخذ قرارًا ناريًا ويحسم موقفه من بريجوفيتش

الاتحاد يحسم موقف بريجوفيتش نهائيًا

تبحث إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، التخلص من المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، وذلك بسبب عدم قناعة الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي بما يقدمه اللاعب.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن ألكسندر بريجوفيتش قريبًا من الانتقال إلى نادي النجم الأحمر الصربي، ولكن المفاوضات توقفت بسبب عدم الوصول لاتفاق بين الطرفين.

وكشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن القرار الذي تم اتخاذه من جانب مجلس إدارة نادي الاتحاد، تجاه بريجوفيتش.

وجاءت تغريدة البكيري كالآتي: "إدارة نادي الاتحاد، أجرت تسوية مالية مع المحترف الصربي بريجوفيتش، لفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، وفي طريقها للتعاقد مع مهاجم بديلًا له".

جاء ذلك لينهي الاتحاد الأمر بشكل نهائي، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل، وأيضًا رغبة النادي في التخلص منه، من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي أفضل منه فنيًا.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن نادي الاتحاد يتابع أكثر من مهاجم أجنبي، أبرزهم الجزائري إسلام سليماني، والإماراتي علي مبخوت، للتعاقد مع مهاجم مميز.

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ومازالت تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، للتخلص من الديون التي يعاني منها النادي، والتي وصلت إلى 140 مليون ريال، وذلك من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية، لتسجيل لاعبين جدد.