انتهت .. جافي لن يرتدي الرقم 6 مع برشلونة مجددًا!

جافي لن يرتدي الرقم 6 وحادثة مالاجا تعكر صفو علاقته بالاتحاد الإسباني

يبدو أن العلاقات بين الإسباني جافي، لاعب برشلونة، وبين اتحاد بلاده توترت في التوقف الدولي الأخير بعد أكثر من موقف كان أكثرهم جدلًا في مالاجا؛ ليس هذا فقط بل سيُحرم اللاعب من الرقم 6 مع برشلونة حتى نهاية الموسم على الأقل.

وظهرت إسبانيا لأول مرة تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي الذي حل بديلًا للويس إنريكي؛ وهزمت النرويج 3-0 قبل أن تخسر خارج أرضها من إسكتلندا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.

وذكر موقع ريليفو أن العلاقات بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم وبين جافي، 18 سنة، متوترة وبأن الاتحاد ليس سعيدًا بسلوك اللاعب الشاب في التوقف الآخير بعدما رفض حضور حفل للتوقيع للجمهور في مالاجا بين عدد من اللاعبين المختارين لذلك ليشعل أزمة بينه وبين الاتحاد؛ جافي لم يرفض بلا سبب بل لحاجته للراحة قبل أن يجبره الاتحاد على الحضور.

وتلاحق الأزمات جافي الذي لن يرتدي الرقم 6 مع فريقه برشلونة خلال مباراتهم مع إلتشي في الدوري الذي يتصدرونه السبت المقبل، بل سيعود لرقمه القديم 30.

وكانت المحكمة قد استجابت لاستئناف رابطة الليجا بعدم تسجيل جافي كلاعب في الفريق الأول لبرشلونة، بل كناشئ في الفريق وهو ما يعني عودته للرقم 30 وحاجة ناديه لتقليص سقف الرواتب لتسجيل اللاعب الشاب في الفريق الأول بعقده الجديد الممتد حتى 2026 والذي يصل الشرط الجزائي فيه لمليار يورو وليس 50 مليون يورو كالعقد القديم، وسط ترقب عدد من الأندية على رأسهم بايرن ميونخ الألماني لموقف اللاعب.