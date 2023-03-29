انتهت مسيرته؟ حتى "أطفال" ريال مدريد تفوقوا على إيدين هازارد!

مسيرة النجم البلجيكي تسير من سيئ إلى أسوأ..

يعيش البلجيكي إيدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فترة هي الأكثر إحباطًا في مسيرته الكروية حتى الآن، ويبدو أنه كتب بالفعل كلمة النهاية على فترته التعيسة في "سانتياجو برنابيو".

صحيفة "Relevo" الإسبانية كشفت أنه مع عودة اللاعبين الدوليين إلى تدريبات الفريق الأول في ريال مدريد اليوم، الأربعاء، قدم البلجيكي نسخة سيئة للغاية.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي قاد تدريبات ريال مدريد، وأنهى اليوم بمباراة مع لاعبي كاستيا، شهدت ظهور هازارد بشكل متواضع للغاية.

وتألفت المباراة من شوطين، مدة كل منهما 30 دقيقة، وشهدت المباراة تقديم هازارد لأداء سيئ للغاية في مواجهة لاعبي "كاستيا" وواجه صعوبة في مراوغة "أطفال" الملكي، الذين تفوقوا عليه جسديًا.

لكن على جانب آخر، كانت هناك بعض الأخبار السارة، والتي جاءت من جانب الفرنسي كريم بنزيما، على الرغم من أنه لم يتألق في في الجزء الأول من المباراة، لكنه ظهر في الفصل الثاني بشكل مغاير، حيث سجل هدفين ووقع أفضل أداء له منذ فترة طويلة.

وعلى الرغم من مستوى هازارد، الذي أصبح منبوذًا تمامًا من قبل كارلو أنشيلوتي، إلا أن الإيطالي غادر التدريبات يوم الأربعاء وهو سعيد للغاية، بسبب موقف لاعبيه والإيقاع الذي عاشه فالديبيباس.