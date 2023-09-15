انتهت قصة 21 عامًا .. ياسر المسيليم يُعلن نهاية مشواره مع الأهلي برسالة مؤثرة

نهاية مشوار حارس الأهلي التاريخي

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أعلن ياسر المسيليم عن نهاية مشواره مع النادي الأهلي، وذلك بعد مرور 21 عامًا قضاهم في صفوف الراقي، لينتهي مشواره مع الفريق الغربي.

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وكانت بعض الأخبار قد تم تداولها من قبل عن أن المسيليم قرر اعتزاله كرة القدم نهائيًا، قبل أن يخرج اللاعب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لينفي ما تم تداوله.

ونشر المسيليم اليوم الجمعة عبر حسابه على منصة "إكس" تغريدة يعلن خلالها عن نهاية مشواره مع النادي الأهلي، موجهًا الشكر إلى جماهيره بجانب إدارة النادي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "اليوم أودع حبًا كبيرًا بقلبي وتنتهي قصة 21 عامًا في النادي الأهلي كلاعب، لكن لم تنته كعاشق لهذا الكيان الكبير، شكرًا أيها الكبير شكرًا أيها العظيم شكرًا لكم يا جماهير الأهلي الشامخة، أنتم تملكون أعظم دعم إلى الأهلي".

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وأضاف: "أنتم سند الأهلي شكرًا لكل من وقف مع الأهلي في الأيام الجيدة وغير الجيدة، شكرًا لإدارة النادي وجميع المنسوبين وزملائي اللاعبين جميعًا استودعكم الله".

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