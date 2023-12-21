انتهت رسميًا .. حقيقة مشاركة الهلال والنصر في "السوبر ليج" الأوروبي

حسم جدل مشاركة الهلال والنصر في دوري السوبر الأوروبي

عاشت الكرة الأوروبية، يومًا تاريخيًا في الحادي والعشرين من ديسمبر 2023؛ بعد قرار محكمة العدل في لوكسمبورج؛ بشأن مسابقة دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليج".

محكمة العدل أيّدت طلب عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة؛ لإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، والتي ستكسر احتكار الاتحاد القاري للعبة؛ وفقًا للحكم الصادر اليوم الخميس.

ومع رفض معظم الأندية الأوروبية، الانضمام إلى الريال وبرشلونة، حتى بعد كسب الدعوى القضائية؛ ترددت أنباء قوية، عن مشاركة الهلال والنصر السعوديين، في البطولة الجديدة.

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وفي هذا السياق.. كشف بيرنارد رايشارت، الرئيس التنفيذي لـ"السوبر ليج"، عن حقيقة مشاركة الأندية السعودية في البطولة؛ خاصة بعد الصفقات العالمية الضخمة في المملكة.

رايشارت نفى عبر "JIJANTES TV"، مساء اليوم الخميس، مشاركة أي فريق سعودي، في بطولة دوري السوبر الأوروبي؛ مثلما تردد في وسائل الإعلام، خلال الساعات الماضية.

وأكد الرئيس التنفيذي، على أن هذا المشروع الضخم والذي سيحقق مكاسب مالية هائلة للمشاركين فيه؛ سيكون للأوروبيين فقط، وبدون منح امتياز لأي فريق على حساب الآخر.