انتهت حكاية كومان في برشلونة.. قرار الإقالة خرج من لابورتا

خطوة منطقية إلى حد كبير..

حسم رئيس برشلونة جوان لابورتا موقفه من مدرب النادي الكتالوني، رونالد كومان، وأصدر فرمانًا بإقالته بمجرد نهاية مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني.

وكانت الصحف الإسبانية قد أكدت في وقت سابق أن كومان مستمر في منصبه حتى مباراة الروخي بلانكوس، والآن وفقًا لصحيفة "سبورت" فمهما كانت النتيجة، سيتم توجيه الشكر له بعدها.

في الوقت نفسه، يسعى لابورتا إلى إيجاد خليفة كومان بصورة سريعة، وإن كان سيتعين عليه أولًا دفع 12 مليون يورو للمدرب الهولندي نظير إقالته.

متى سيتم الإعلان عن خليفة كومان؟

سبورت أشارت إلى أن خطة لابورتا ومستشاريه هي الإعلان عن خليفة كومان في تدريب برشلونة قبل يوم 17 أكتوبر المقبل، والذي ستُعقد خلاله جمعية عمومية للنادي.

ويشترط في المدرب الجديد أن يحمل أماني البلوجرانا على كاهله، بمعنى أنه لن يكون خيارًا مؤقتًا، بل سيكون مدربًا دائمًا سيتم دعمه بشتى السبل لقيادة حقبة ما بعد ليونيل ميسي.

قرار إقالة كومان بعد مباراة أتلتيكو مدريد يأتي في توقيت مناسب للإدارة، فهناك فترة 15 يومًا من التوقف الدولي تمنح الإدارة فرصة للبحث وكذلك فرصة للمدرب الجديد أن يتأقلم سريعًا.

لماذا قرر برشلونة إقالة كومان؟

أكثر ما أثار غضب لابورتا وفقًا لسبورت هو قيام رونالد كومان بتعديل طريقة لعب برشلونة من 4-3-3 إلى 3-5-2 في مباراة بنفيكا الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

الخطة التاريخية لبرشلونة بأربعة مدافعين أثبتت نجاحها هذا الموسم وآخر تجربة كانت مميزة أمام ليفانتي، ولكن بصورة غير مفهومة قرر الهولندي العودة إلى الثلاثي الدفاعي، والنتيجة كانت خسارة قاسية.

آمن لابورتا بعد ذلك أنه لا أمل من بقاء كومان، وفقط سيمنح له فرصة الاستمرار أمام أتلتيكو مدريد احترامًا لتاريخه الكبير، ومن ثم ستتم الإطاحة به على الفور.

من يخلف كومان في تدريب برشلونة؟

تكثر الأسماء المرشحة لخلافة كومان في تدريب برشلونة، وإن كانت القائمة المبدئية المنتشرة تضم أربعة أسماء "تشافي هيرنانديز، روبيرتو مارتينيز، مارسيلو جاياردو، أندريا بيرلو".

بعض المصادر قالت أن بيرلو هو المفضل بالنسبة للابورتا، فيما تؤكد صحف أخرى أن الرئيس الكتالوني يحلم بمدرب بلجيكا مارتينيز، والمدرب نفسه لا يمانع أخذ هذه الخطوة.

الجدير بالذكر هنا أن المصادر المقربة من تشافي هيرنانديز أكدت استعداده لخوض غمار تجربة برشلونة إن أتيحت له الفرصة الآن بعدما رفض العمل في كامب نو في 3 مرات سابقة.

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