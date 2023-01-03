انتهت حربه مع السرطان؟ هالير يعود إلى تدريبات بوروسيا دورتموند

المهاجم الإيفواري يعود من جديد إلى تدريبات بوروسيا دورتموند، بعد ستة أشهر من صراعه مع مرض السرطان.

بطريقة مؤثرة، أعلن سيباستيان هالير عن عودته المذهلة إلى تدريبات نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بعد ستة أشهر فقط من تشخيص إصابته بورم سرطاني في الخصية.

مهاجم منتخب ساحل العاج تلقى ذلك الخبر المدمر بعد وقت قصير من انضمامه إلى النادي الألماني قادمًا من أياكس الهولندي بعقد يمتد لأربع سنوات.

وخضع هالير إلى علاج كيميائي إلى جانب عمليتين جراحيتين كجزء من علاجه للتخلص من الورم.

هالير نشر مساء الإثنين رسالة إلى الجماهير عبر حساب نادي بوروسيا دورتموند الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يشكرهم فيها على الدعم الهائل الذي تلقاه خلال الفترة الصعبة التي عاشها.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن عن عودته من جديد إلى مركز التدريب في النادي الألماني، حيث يستعد لأول ظهور له مع فريقه الجديد.

وقال هالير خلال مقطع الفيديو: "مرحبًا يا شباب، لقد عدت أخيرًا، لم يكن الأمر بهذه السهولة، لكن بدعمكم جميعًا كان الأمر أفضل وأسهل".

واختتم: "أنا فقط أتطلع إلى رؤيتكم جميعًا في الملعب لتحقيق بعض الانتصارات معًا".

ومن المقرر أن يلعب بوروسيا دورتموند أول مباراة رسمية له بعد كأس العالم ضد أوجسبورج في الدوري الألماني في الثاني والعشرين من يناير الجاري، مما يمنح هالير ثلاثة أسابيع للعمل على لياقته البدنية، وقد يكون متاحًا في الوقت المناسب للمباراة.