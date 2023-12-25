انتهت .. تطور مذهل في قضية حمدالله مع النصر

حُسمت الأمور بالفعل في قضية التسجيلات الجدلية

SHAHID

كشف القانوني أحمد الشيخي عن تطور مذهل في قضية النصر مع مهاجمه السابق عبد الرزاق حمدالله، والتي بدأت في نوفمبر من العام الماضي ومازالت مثارة في أروقة المحاكم.

القصة بدأت بفسخ عقد النصر للاعبه المغربي في نوفمبر 2022 لأسباب مشروعة تحفظ حقوقه القانونية والمالية، ليتقدم اللاعب بشكوى يطالب خلالها بالحصول على 8.8 مليون يورو ويرد النادي بطلب تعويض قدره 9.5 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فيفا رفض مطالب الطرفين وحكم لصالح حمدالله وألزم النصر بمنحه 3.3 ملايين يورو، وقد رد النصر بالاستئناف لدى المحكمة الرياضية والمطالبة بإدخال التسجيلات الصوتية التي تجمع اللاعب مع مسؤولي الاتحاد وتُثبت تفاوضهم معًا خلال مدة سريان عقده، وهو الأمر الذي رفضه فيفا عند إصدار قراره في أكتوبر الماضي.

المصادر الصحفية تحدثت مؤخرًا عن محاولات ودية لحل القضية بين الطرفين، ويبدو أن تلك المحاولات نجحت بالفعل، حيث أكد الشيخي سحب القضية من "التحكيم" في المحكمة الرياضية وإسنادها إلى "الوساطة".

الشيخي أوضح عبر منصة إكس أن ذلك الأمر يعني عدم إصدار أي قرار خاص بالقضية وحلها بالصلح وبطريقة ودية إلا إن انسحب أحد الطرفين وهو غير المرجح.

SHAHID