انتهت أزمة شارة القيادة؟ جلسة تصفية أجواء بين كيليان مبابي وأنطوان جريزمان

تتواصل أزمة شارة القيادة في منتخب فرنسا، بعد تفضيل ديشان منحها إلى كيليان مبابي بدلًا من جريزمان.

عاش منتخب فرنسا أجواءً ساخنة في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد قرار ديدييه ديشان بمنح شارة القيادة إلى كيليان مبابي، وهو ما أثار غضب أنطوان جريزمان، الذي كان يتوقع أن يصبح قائد "الديوك" بعد اعتزال هوجو لوريس دوليًا.

جريزمان أصيب بخيبة أمل واستياء من القرار، لكن يبدو أن مبابي قرر تهدئة الأجواء في معسكر "الديوك" وبدأ القيام بمهام عمله كقائد، وعقد جلسة مع نجم أتلتيكو مدريد.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن مبابي اجتمع مع جريزمان، وأوضح له خلال الاجتماع أنه يتفهم تمامًا خيبة أمله بعدم حمل شارة القيادة، لكنه شدد على أنه سيعتمد عليه ليكون أحد القادة الرئيسيين في الفريق.

التقرير أشار إلى أن مبابي يعتبر أن هناك لاعبين آخرين، من ضمنهم جريزمان، يمكن أن يعبروا عن قيادتهم ومكانتهم في غرفة الملابس دون حمل شارة القيادة.

بعد الاجتماع، ظهر الارتياح على جريزمان، حيث كان يبتسم مع مبابي ويبدو أنه قرر ترك الأمر خلفه للتركيز على مساعدة الفريق أمام هولندا يوم الجمعة في قمة الجولة الأولى من تصفيات يورو 2024.