انتهت آمال برشلونة؟ برناردو سيلفا يتخذ قرارًا بشأن مستقبله مع مانشستر سيتي!

برناردو سيلفا يعد أحد أهم أهداف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023..

يبدو أنه سيكون على نادي برشلونة الإسباني نسيان فكرة التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على الأقل خلال الصيف الحالي.

صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية كشفت أن سيلفا يفكر جديًا في الوقت الحالي في تجديد عقده مع مانشستر سيتي، والذي ينتهي في صيف 2025، وأن بطل الدوري الإنجليزي متمسك باستمرار نجمه.

وإذا ما تمت هذه الخطوة، فإن برشلونة سيفقد أي فرصة في التعاقد مع سيلفا في الصيف الحالي، على الرغم من أن البرتغالي الدولي يعد أولوية تعاقدية لدى تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا".

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وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قد وعد سيلفا أنه سيسمح له بالرحيل إلى برشلونة إذا ما وصله عرض مناسب، ولكن ذلك الاحتمال لم يحدث بعد، وبالتالي فإن تجديد عقد البرتغالي في ملعب "الاتحاد" يقترب.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أكد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن مانشستر سيتي سيرسل عرض التجديد إلى سيلفا خلال الأيام القادمة.

ويتوافق ذلك مع تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية يدعي أن سيلفا لن ينتظر وقتًا أطول حتى يقدم برشلونة عرضًا يمكن أن يقبله مانشستر سيتي.